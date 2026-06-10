В Невьянске из пожара спасены четыре человека

В Свердловской области произошел пожар в пятиэтажном доме Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

10 июня в Невьянске в доме на улице Ленина произошел пожар в пятиэтажном доме. Огонь охватил пять квадратных метров. Пламя было в квартире на втором этаже. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 10 человек. С помощью спасательных устройств по лестницам вывели четырех человек. В пожаре никто не пострадал, - рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работали семь сотрудников МЧС на трех единицах техники. Пламя потушили в течение десяти минут.

Региональное МЧС напоминает уральцам о соблюдении правил в быту. Не перегружайте электросеть, не стоит оставлять приборы в режиме ожидания. Ремонт и монтаж проводки доверяйте опытным специалистам.