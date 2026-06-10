Эксперт Лоикова перечислила вакансии, недоступные кандидатам с татуировками

Рисунки могут быть негативно восприняты представителем иной культуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Присутствие рисунков на теле способно создать препятствия при поиске работы в ряде сфер, особенно там, где действует строгий дресс-код или начальство требует соблюдения определенных стандартов внешности. Об этом в беседе с изданием «Абзац» сообщила карьерный консультант Зулия Лоикова.

Специалист пояснила, что юридически работодатель не имеет права отказать претенденту из-за наличия татуировок. Однако корпоративные нормы могут стать весомым аргументом при собеседовании, например, при трудоустройстве на госслужбу. В этом случае нательные рисунки вступают в противоречие с имиджем чиновника или дипломата. Если же речь идет о специалисте-международнике, то его рисунки могут быть негативно восприняты представителем иной культуры.

Вот как Зулия Лоикова описала сферы, закрытые для кандидатов с тату:

- В судебной системе, юридических компаниях, адвокатуре тоже важен образ надежности, респектабельности. В этом случае видимые татуировки считаются несовместимыми с данным имиджем.

В медицине, особенно в хирургии, крупные заметные наколки на лице, кистях или предплечьях способны снижать доверие пациентов. Тот же принцип действует в фармацевтике, где работа с консервативной аудиторией предполагает сдержанный классический вид. Сюда же относятся банковские служащие, сфера ретейла и люкс-сегмент. Образование также входит в этот список — для учителей существуют правила, запрещающие демонстрировать тату, поскольку это подает пример подрастающему поколению.

С ограничениями рискуют столкнуться и соискатели в авиационной отрасли, силовых структурах и клиентском сервисе. В авиации действуют корпоративные запреты, которые распространяются даже на татуировки, скрытые под формой. В армии и правоохранительных органах наличие тату считается нарушением устава. А для офис-менеджера или продавца-консультанта рисунки на теле могут вступать в конфликт с корпоративной культурой.