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НовостиОбщество10 июня 2026 12:59

В Свердловской области на акции «Пошли жениться!» осталось 5 свободных мест

Акция пройдет 26.06.2026 года
Екатерина ГАПОН
Свободных дат для бракосочетания 26.06.2026 почти не осталось

Свободных дат для бракосочетания 26.06.2026 почти не осталось

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области в рамках акции «Пошли жениться!» осталось всего 5 свободных мест. Пары заняли уже 96% всех доступных необычных площадок для бракосочетания. Сама акция пройдет 26.062026 года.

– Полностью заняты или близки к заполнению площадки в Театре музыкальной комедии, Музее ИЗО, БЦ «Высоцкий», на «Екатеринбург Арене», в историческом здании СберБанка и во Дворце бракосочетания Екатеринбурга, – сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Свободными осталось три слота в Библиотеке имени Белинского и два слота в оздоровительном центре «Баден-Ленд».

Напомним, что акция «Пошли жениться!» продлится до полуночи 26 июня. Ранее в Свердловской области приняли решение открыть семь дополнительных площадок для регистрации брака из-за высокого спроса в этот день.