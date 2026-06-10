На Урале памятник Балабанову откроют Никита Михалков и Владимир Мединский

Открытие памятника состоится 16 июня. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге 16 июня будет торжественно открыт памятник режиссеру Алексею Балабанову. Перед церемонией по этому случаю пройдет пресс-конференция. На мероприятие ждут и звездных гостей. Об этом сообщает администрация Екатеринбурга.

- В торжественной церемонии примут участие кинорежиссер Никита Михалков, - сказано в сообщении. - Председатель Российского военно - исторического общества и первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский, а также одноклассники, коллеги и учителя Алексея Октябриновича.

Участники свердловского рок-клуба присоединятся к значимому событию. На мероприятии представят специальную программу хитов из «балобановских» фильмов. Аранжировки подготовил композитор, известный как «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин.