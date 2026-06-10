Уральца обвиняют в осквернении символа воинской славы по фото в соцсетях

Уралец опубликовал фото в соцсетях Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловский облсуд начал рассматривать уголовное дело жителя Новоуральска Виктора Казакова. Органы расследования обвиняют его в публичном осквернении символов воинской славы России, в том числе через Интернет (по части 4 статьи 354.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Как полагает обвинение, Виктор Казаков на Аллее Славы в Новоуральске сфотографировал надпись. Она была сделана мелом на одной из мемориальных тумб. Эти тумбы – часть памятного комплекса символа воинской славы. Внутри одной из них находится земля города-героя.

- Затем он опубликовал фото в одной из соцсетей, сопроводив, комментарием. Согласно заключению эксперта, текст содержал презрительно-негативное отношение к сооружению. Таким образом, считает сторона обвинения, Казаков публично осквернил символ воинской славы России, - рассказали в инстанции.

В ходе судебного процесса оглашено обвинительное заключение. Также исследованы некоторые из материалов дела. В суде также допрошены два свидетеля.

Свою вину свердловчанин не признает. Продолжается судебное следствие.