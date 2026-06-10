В Пышме столкнулись две легковушки: двоих детей и пассажирку увезли в больницу

Mazda врезалась в Lada Priora, пострадали три человека. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Утром 10 июня в Пышме столкнулись две легковушки, пострадали три человека. Авария произошла на 176-м километре трассы Екатеринбург – Тюмень. По предварительным данным, 37-летняя водитель Mazda 6 при выезде на главную не уступила дорогу 18-летнему водителю Lada Priora.

– В момент столкновения в салоне автомобиля Lada Priora, помимо водителя, находились ещё три пассажира, включая 10-летнюю девочку, 50-летнюю маму девочки и 11-летнего мальчика. Дети, а также пассажирка были доставлены в Пышминскую ЦРБ с ушибами, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

За рулем Mazda была жительница Пышмы с 14-летним стажем вождения. С ее слов, она выезжала со второстепенной дороги на главную со скорость. 40 километров в час, и не заметила приближающуюся Lada.

На нее составили протоколы по части 1 статьи 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП и части 2 статьи 12.16 КоАП РФ «Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Проводится проверка.