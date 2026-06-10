В Свердловской области наращивают частное домостроение

В Свердловской области в общей сложности ввели более 80 тысяч квадратных метров жилья Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае 2026 года в Свердловской области на государственный кадастровый учет поставили 661 индивидуальный жилой дом. При этом общая площадь введенного жилья составляет свыше 80 тысяч квадратных метров. Такие данные приводит Управление Росреестра по Свердловской области.

- Для законного использования частного дома следует поставить его на государственный кадастровый учет. А также оформить право собственности. Без этих процедур владелец не сможет юридически подтвердить свои права на объект, - говорит замруководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

Накануне Свердловский Росреестр стал участником XIX Европейско-Азиатского правового конгресса. Эксперты из числа юристов, ученых, представителей власти и бизнеса участвовали в дискуссиях. Уделили внимание вопросам оформления земельного участка, оценке градостроительного потенциала. В том числе специалисты обсудили ввод объектов.