В Свердловской области оказался под угрозой исчезновения сибирский углозуб

Сибирскому углозубу угрожает грязная вода, жара и низкая влажность Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области оказался под угрозой исчезновения тритон сибирский углозуб. Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на заведующего лабораторией Института экологии растений и животных УрО РАН, директор биологических наук Владимир Вершинин.

– При том, что их достаточно много, они чувствительны к изменениям среды. В этом сезоне мы обнаруживаем исчезновение ряда популяций или резкое сокращение их численности, которое говорит, что мы не зря включили этот вид в Красную книгу, – отметил Владимир Вершинин.

Исходя из данных Красной книги Свердловской области 2018 года издания, за последние сорок лет численность углозуба сократилась в 16 раз. На гибель вида влияет загрязнение водоемов, наплывы туристов, жара и низкая влажность.

Кроме углозуба исчезновение грозит всем свердловским амфибиям. Угрозу им представляет рыба ротана, которая уничтожает икру, головастиков и взрослых особей. Также в охране нуждаются гребенчатые тритоны, обыкновенные медянки, летяги и выхухоли. Медянка настолько редка в природе Свердловской области, что некоторые зоологи ни разу не видели ее вживую.