На Урале вступил в силу приговор экс-главе фирмы регоператора

Суд утвердил приговор по делу о мусорном коллапсе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Приговор бывшему директору регоператора ООО ТБО «Экосервис» Анне Распоповой вступил в законную силу. Облсуд отклонил апелляцию адвоката и оставил решение Первоуральского суда без изменений. Об этом информирует Свердловский облсуд.

Женщина была осуждена за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (часть 2 статьи 201 УК РФ).

- Судом установлено, что с сентября 2023 по август 2024 года Распопова, действуя вопреки интересам компании, перечислила сторонним фирмам свыше 106 миллионов рублей. При этом ООО ПКФ «Азимут» и ООО «ЭКО-РЕГУЛ» по факту не вывозили отходы, - сказано в сообщении.

Это привело к тому, что финансовое положение «Экосервиса» ухудшилось. У компании появились долги перед реальными подрядчиками. Летом 2024 года произошел мусорный коллапс. Площадки были переполнены отходами. При этом жители Первоуральска, Ревды, Новоуральска и других городов жаловались на антисанитарию.

По итогу фирма потеряла статус регоператора. При этом, ущерб превышал 106 миллионов рублей.

Сама же экс-директор вину не признала. Она настаивала на том, что компания реально сотрудничала с фирмами. А проблема заключалась в том, что возникали препятствия со стороны других лиц. Таким образом, суд назначил бывшему директору три года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты.

Также Анна Распопова не сможет занимать руководящие должности в сфере обращения с отходами на протяжении двух лет.

Напомним, что ранее прокурор запрашивал для бывшего директора шесть лет колонии.