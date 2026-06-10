Сильные дожди и грозы ожидаются 11 июня в Свердловской области

Ливни и грозы не собираются покидать Свердловскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 11 июня пройдут сильный дождь и грозы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. Спасатели призывают свердловчан соблюдать меры безопасности.

– По возможности не выходите на улицу в период непогоды. Закройте окна, двери и балконы, чтобы предотвратить попадание дождя. Не укрывайтесь под высокими деревьями и рекламными щитами — возможно попадание молнии, – сообщили в ведомстве.

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок в период непогоды, а если вы уже в пути – снизьте скорость и включите аварийную сигнализацию. Помните, что дороги будут скользкими, а видимость ухудшится.

По прогнозу Уральского гидрометцентра, 11 июня помимо дождя и грозы ожидается туман и западный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Ночью температура от 10 до 15 градусов, а днем поднимется до 22 градусов. В Екатеринбурге в этот день также пройдет дождь с грозой, ночью 13 градусов, днем 19 градусов.