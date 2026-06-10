В Екатеринбурге произошло ДТП с машиной скорой помощи

Легковушка врезалась в скорую помощь. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге 10 июня в машину скорой помощи врезалась легковушка. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил очевидец. Авария произошла на перекрестке переулка Мельковского – проспекта Космонавтов.

– Стоит три машины скорой помощи и одна машина ГАИ у остановки «1-й километр», – рассказал очевидец.

В Екатеринбурге в скорую помощь врезалась легковушка

На видео видно, что у одной из машин скорой помят бок, а на асфальте лежат осколки от бампера легкового автомобиля.

В Госавтоиснпекции Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» сообщили, что уже выехали на место ДТП. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, что 8 июня на перекрестке Амундсена – Объездная произошло массовое ДТП с пассажирским автобусом и тремя легковыми автомобилями. В результате аварии в сторону Юго-Запада образовалась огромная пробка.