На пяти улицах Екатеринбурга этим летом уложат асфальт с повышенной износостойкостью

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

В этом году «Атомстройкомплекс» отремонтирует пять участков на крупных улицах Екатеринбурга: ул. 8 Марта (от ул. Фучика до ул. Титова), ул. Титова (от пер. Рижского до ул. Селькоровской), ул. Сакко и Ванцетти (от пр. Ленина до ул. Малышева), ул. Белинского (от дома № 108 до ул. Щорса), а также ул. Чапаева (от ул. Декабристов до ул. Фрунзе). Рабочие уложат асфальтобетонное покрытие, спроектированное по технологии Superpave – она обеспечивает повышенную износостойкость и повышает срок службы дорог с большой пропускной способностью, технология хорошо зарекомендовала себя в уральском климате. Общая площадь ремонтируемых покрытий – более 50 тыс. кв. метров.

– Технология Superpave подразумевает специальную рецептуру асфальта и применение современных модифицированных битумных вяжущих. Чтобы проводить лабораторные испытания нового асфальта, мы укомплектовали заводскую лабораторию новым прессом (вращательным уплотнителем), – рассказал Александр Ильин, исполнительный директор Регионального дорожного ремонтно-строительного управления «Атомстройкомплекс». – В прошлом году по этой технологии мы выполнили ремонт улиц Таватуйской, Бакинских Комиссаров и Мамина-Сибиряка, и, хоть прошел всего год, уже можно оценить, как дорожное покрытие перезимовало – асфальт в отличном состоянии.

Помимо дорожного полотна рабочие обновят бордюры и пешеходные тротуары, выполнят парковочные карманы. Холдинг «Атомстройкомплекс» ежегодно выполняет значительный объем работ по устройству дорожно-уличной сети в Екатеринбурге. Для этого в его структуре создано дорожное ремонтно-строительное управление с парком профессиональной техники. Сотрудники дорожного управления показали свою надежность и профессионализм как в ремонте существующих дорог, так и в строительстве новых улиц города.