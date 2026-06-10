В Екатеринбурге начался суд над компанией RC Group

В прошлый визит Дмитрия Чукреева в RC Group даже произошла драка. Фото: канал Дмитрия Чукреева

В Екатеринбурге стартовал процесс по уголовному делу компании RC Group – их подозревают в мошенничестве. Напомним, что история всплыла в июле 2025 года после проверки общественника Дмитрия Чукреева.

Он пришел с визитом в компанию после жалобы нескольких молодых людей. Они рассказали, что в компании им пообещали, что они смогут заработать много денег, но есть нюанс – для этого нужно купить доступ к сайту. Если у будущих жертв не оказывалось денег, им предлагали взять кредит. Все это очень похоже на схему финансовой пирамиды.

– С предложением о помощи откликнулся депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков – он обратился с запросами в правоохранительные органы. Также нам удалось найти опытного юриста – он составил заявления от потерпевших в полицию, – рассказал Дмитрий Чукреев.

Позднее было записано видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. После его вмешательства в офисе компании прошли обыски и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Через месяц в офисе прошли повторные обыски с задержаниями, к делу подключилась прокуратура.

Уголовное дело было направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. На скамье подсудимых оказались три менеджера. Их обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество организованной группой в крупном размере».