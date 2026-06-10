В Екатеринбурге парни ограбили студента, позвав на свидание от лица девушки

Парни от лица девушки пригласили студента на свидание и ограбили. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге двое парней ограбили 18-летнего студента, представившись «Дашей» и пригласив на свидание. Инцидент произошел 2 июня. Парень познакомился в интернете с якобы Дашей, и в ходе общения она пригласила его встретиться, Назначив «свидание» на улице Билимбаевской у дома №25. Его не смутило, что встреча была назначена на полпервого ночи.

– Прибыв на место, парень увидел вместо «Даши» агрессивно настроенных молодых людей. Они потребовали у него объяснений, почему он вел интимную переписку с несовершеннолетней. Далее под угрозой побоев, незнакомцы отобрали у студента телефон и перевели с его банковского счета 20 тысяч рублей, – сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Грабители пригрозили, что если тот обратится в полицию, то они передадут правоохранителям переписку с несовершеннолетней. Однако студент рискнул и все же написал заявление.

Нападавших быстро вычислили и задержали. Ими оказались 19-летние жители Железнодорожного района, один из которых уже привлекался к ответственности за грабеж, а второй – за угон. На них завели уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж группой лиц». За это парням грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.