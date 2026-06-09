В Екатеринбурге больница № 24 выбирается из долговой ямы

Медицинское учреждение постепенно выбирается из долговой ямы Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральная городская клиническая больница № 24 Екатеринбурга постепенно выбирается из долговой ямы. Об этом телеканалу ОТВ рассказал главный врач ЦГКБ № 24 Александр Гальперин.

- Больница первая приняла ковидных пациентов и последняя закончила работать с ними. Это совершенно другие пациенты, компетенции, затраты и финансирование. За это время больница перестроилась и работала по-другому. Когда надо было возвращаться в привычную жизнь, столкнулись с проблемами. Так как привыкли работать иначе, - говорит Александр Гальперин.

По его словам, в основном образовались долги из-за затрат на лекарства и расходные материалы. Это около половины задолженности. Не исключено, что в дальнейшем будут принимать кадровые решения.

- Надо смотреть по различным вариантам штатного расписания. Есть нюансы по управленческому персоналу, которого больше, чем могло бы быть. Снижение зарплаты – это не наш путь, - объяснил Александр Гальперин.

По словам главврача, такие методы спровоцируют отток хороших врачей. Поэтому, планируют перестраивать структуру, а также пересмотрят расходы больницы.