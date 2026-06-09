В лесах Среднего Урала на 34% снизился объем незаконных рубок

На долю «черных лесорубов» приходится 75% объема незаконной заготовки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в лесах Среднего Урала благодаря мониторингу снизился объем незаконных рубок. Показатель стал меньше на 34% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Помогли сберечь леса применение беспилотных летательных аппаратов, а также космический мониторинг.

- Мы активно проводим совместные рейды со специалистами органов внутренних дел. Космический мониторинг позволяет отслеживать деятельность лесных арендаторов. Применение беспилотников дает нам возможность фиксировать нарушения в удаленных точках, - говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Беспилотные системы уже используют в Билимбаевском, Кушвинском, Новолялинском, а также Камышловском лесничествах.

Уточняется, что на долю «черных лесорубов» приходится 75% объема незаконной заготовки. К тому же, 25% незаконных рубок проводят лесопользователи. Свердловчане, которые рубят деревья для своих нужд, практически не попадают в число нарушителей.