Из Екатеринбурга 1 июля запустят прямой авиарейс в Абхазию

С 1 июля из Екатеринбурга запускают прямые рейсы в Сухум Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из Екатеринбурга в Абхазию запустят прямые рейсы. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. Перелеты в Сухум начнет осуществлять с 1 июля авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейсы будут выполнять дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Из Кольцово самолет будет вылетать в 10:50 по местному времени, а обратный рейс из аэропорта Сухум – в 13:30.

– Маршрутная сеть нашего аэропорта включает свыше 80 направлений для путешествий. В том числе, в расписании Кольцово сегодня – около полутора десятков маршрутов для тех, кто выбирает отдых на море. И теперь – впервые в новейшей истории – этот перечень пополнит Абхазия, что для нас является очень важной вехой, – отметил исполнительный директор международного аэропорта Кольцово Александр Пастухов.

Гендиректор «Уральских авиалиний» подчеркнул, что открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Сухум – стратегически важное событие для авиакомпании. Также он выразил искреннюю радость в успешном развитии Кольцово.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что открытие прямых рейсов это важный коридор на юг для уральских туристов. В условиях ограничений, распространяющихся на аэропорты Краснодарского края, Сухум является ближайшей к побережью воздушной гаванью, которая не испытывает таких трудностей.