Пять свердловских городов оказались в опасности из - за ливней

В Свердловской области из-за ливней возможен паводок Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Экстренные службы в режиме готовности из – за того, что в регионе ожидается подъем рек. На Свердловскую область обрушатся затяжные ливни. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Эксперты прогнозируют, что с 10 по 15 июня уровень рек в регионе будет стремительно расти.

- Особое внимание уделено ситуации в пяти ливнеопасных районах. Таких, как Нижний Тагил, Ревда, Невьянск, Кушва и Кытлым. Наблюдать будут за бассейнам семи рек: Нейва, Серга, Сысерть, Исеть, Тагил, Ивдель и Чусовая, - рассказали в ведомстве.

Мэры городов, а также владельцы гидротехнических сооружений получили предписания о контроле ситуации с возможным разливом рек. На объектах организуют круглосуточное дежурство. Также проверяются дублирующие системы связи и оповещения населения.

Свердловчан просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей. По вопросам, связанным с паводком, можно обратиться по номеру 112, 101. Также звонки принимаются по телефону доверия ГУ МЧС Свердловской области +7 (343) 262-99-99.