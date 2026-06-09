Звезда «Уральских пельменей» предупредил о мошенниках, действующих от его имени

Мошенники пишут людям с этого аккаунта. Фото: Telegram Сергея Нетиевского

Сергей Нетиевский, бывший актер «Уральских пельменей», который также являлся директором шоу, предупредил о том, что от его имени начали действовать мошенники. Артист оповестил об этом друзей и знакомых в своем Telegram.

- Внимание мошенники скопировали мою страницу и просят деньги, якобы от моего имени - не ведитесь на это! - написал Сергей Нетиевский.

Шоумен уточнил, что уже сменил фотографию профиля, однако предупредил: аферисты тоже могут последовать его примеру. Сергей Нетиевский посоветовал внимательно изучать страницы профилей, заходить в «сторисы» и сравнивать аккаунты, а в случае возникновения сомнений - писать лично ему.

Два года назад мошенники подделали аккаунт главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и писали местным жителям от его имени.