Владимир Шахрин споет вместе с хором в День России в Екатеринбурге

Владимир Шахрин споет вместе с хором Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин выступит вместе с хором в День России в Екатеринбурге. Об этом сообщили в мэрии. Ежегодная акция «Хором славим Россию и город» пройдет в Историческом сквере.

В этом году в состав хора войдут три оркестра: Уральский государственный духовой оркестр, ансамбль песни и пляски Уральского округа Росгвардии и детский эстрадно-духовой оркестр «Арт-Этюд Бэнд» – всего около 100 человек. Кроме того, в День России выступят около 30 коллективов.

8 июня состоялась первая репетиция хора, которая объединила около 1,5 тысячи человек. Репертуар поделили на четыре части по тематикам: Россия, Екатеринбург, детство и традиции.

– Прозвучат традиционные песни о нашем крае, например «Свердловский вальс». Также оригинальная песня авторства Евгения Горенбурга – «Частушки о Екатеринбурге», которую исполнят его соратники – группа «ТОП». Примет личное участие и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и исполнит песню «17 лет», – рассказал художественный руководитель Уральского государственного духового оркестра, заслуженный деятель искусств России Александр Павлов.

Присоединиться к исполнению смогут и горожане – на площадке Исторического сквера разместят большой экран с текстами песен.