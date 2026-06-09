В Екатеринбургский музей ИЗО привезли более 300 экспонатов из Царского Села

Выставка экспонатов из Царского Села будет доступна с 10 июня по 16 августа Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбургский музей изобразительного искусства привезли 360 предметов из царскосельских дворцовых коллекций. Об этом сообщает Культура Урала РФ. Выставка проходит совместно с Государственным музеем-заповедником «Царское Село». Последний раз они показывали свои экспонаты в Екатеринбурге 20 лет назад.

– После успеха в Государственном историческом музее министерство культуры России предложило нам подумать над передвижным проектом. За нами оставили право выбирать города. И первое, что нам пришло на ум – мы вспомнили своих партнеров, с которыми очень хорошо здесь работали 20 лет назад, – поделилась директора по научной и просветительской работе Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ираида Ботт.

Одним из первых экспонатов посетители смогут увидеть венчальный мундир Николая II. На подкладке у воротника даже сохранилась шелковая этикетка с текстом: Въ этомъ доломане Его Величество бракосочетался. Сохранить навсегда». Также на выставке можно будет посетить янтарную комнату. Выставка будет доступна с 10 июня по 16 августа.