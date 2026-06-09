В Екатеринбург привезли первый из 50 трехсекционных трамваев

Первый «Кастор» уже собирают в Западном трамвайном депо Екатеринбурга Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбург прибыл первый из 50 новых трехсекционных трамваев. Сейчас его собирают в Западном трамвайном депо. Еще 19 трамваев доставят в Екатеринбург до 30 сентября, а оставшиеся 30 – до 25 декабря.

– Гарантийный срок эксплуатации машин – 24 месяца или пробег 100 тысяч километров, а срок службы вагонов – не менее 30 лет. Транспорт будет полностью адаптирован для эксплуатации в климатических условиях Урала и способен работать при температурах от минус 40 до плюс 40 градусов Цельсия, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Низкопольные трамваи вмещают в себя не менее 150 человек. Они оснащены климат-контролем, светодиодным освещением и системой автоматизированной оплаты. В них также есть радиоинформирование для слабовидящих пассажиров, а также предусмотрены места для инвалидов-колясочников.