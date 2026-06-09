Замглавы Тавды лишили водительских прав за побег с места ДТП

Заместитель главы Тавды убрал автомобиль с места ДТП, за что был лишен прав на год и два месяца Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель главы Тавдинского муниципального округа Константин Баранов лишился прав за побег с места ДТП. Инцидент произошел в апреле 2026 года. Попав в аварию, он нарушил обязанности, предусмотренные правилами дорожного движения – убрал свой автомобиль с места происшествия.

– Ему вменялось совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьей 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Тавдинский районный суд изучил материалы дела, выслушал доводы сторон и признал Баранова виновным в оставлении места ДТП и лишил его водительских прав на один год и два месяца.