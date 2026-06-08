На Урале внедрили технологию, спасающую молодых при тромбозе глубоких вен ног

Технология позволяет избежать ампутации ног у молодых уральцев. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Городская клиническая больница № 40 Екатеринбурга внедряет технологию, спасающую молодых при опасном тромбозе глубоких вен ног. Об этом сообщает Минздрав Екатеринбурга.

Это вмешательство называется тромболизис. Оно позволяет избежать ампутации ног у молодых пациентов. За минувшие две недели эта методика спасла четырех уральцев в возрасте до 30 лет от последствий тяжелой венозной недостаточности.

- Суть метода заключается во введении препарата, разрушающего тромб, непосредственно в сгусток крови при помощи специального катетера, - сказано в сообщении. - Вмешательство проводится в стационаре под контролем ангиографии, мониторинга жизненных показателей и характеристик крови. После процедуры пациент не нуждается в реанимации, длительном пребывании в стационаре и реабилитации.

Обращаться к специалистам необходимо при внезапной сильной боли в ноге, которая сопровождается синюшностью и отеком, а также похолоданием, онемением. Слабостью или потерей пульса на стопе и голени.

Рекомендуется консультация при резкой боли на фоне уже известного заболевания сосудов или после сильной травмы, приводящей к нарушению чувствительности.