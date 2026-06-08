В Екатеринбурге скончался легендарный болельщик ФК «Урал»

Мужчина с 1995 года поддерживал команду на матчах. Фото: ФК «Урал»

В Екатеринбурге перестало биться сердце одного из самых преданных фанатов футбольного клуба «Урал» - Сергея Приказчикова. Мужчина более 30 лет поддерживал команду на гостевых матчах. Так с 1995 года он болел за спортсменов не только на домашнем стадионе, но и на выездных матчах. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

- С прискорбием сообщаем о смерти легендарного болельщика нашего клуба - Сергея Приказчикова, также известного как Съедобный. Он в общей сложности провел 330 выездов, чтобы поддержать команду, - сказано в сообщении. - Приносим свои соболезнования родным и близким Сергея!

В последний раз Сергей Приказчиков выезжал на матч совсем недавно - 16 мая в Новороссийск.

Простятся с легендарным болельщиком 10 июня в 12:00. Траурная церемония пройдет в зале «Орфей» на улице Димитрова, 70б. Уралец будет похоронен в 14:00 на кладбище Лесном.