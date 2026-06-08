Денис Паслер перераспределил обязанности в правительстве Свердловской области

Денис Паслер координирует лично финансы, агропром, международные связи и противодействие коррупции Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес изменения в указ № 20-УГ, чем перераспределил обязанности между членами правительства. Все процессы были завершены и оптимизированы. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Количество исполнительных органов и подразделений осталось прежним. Перераспределены полномочия и обязанности между членами правительства, некоторые министерства и департаменты получили другое подчинение, - рассказал Денис Паслер.

Теперь первый замгубернатора – министр промышленности и науки Алексей Шмыков будет координировать природные ресурсы, экологию, ветеринарию, госзакупки и энергетическую комиссию.

Вице-губернатор Василий Козлов включен во внутреннюю и информационную политику.

Замгубернатора – министр здравоохранения Татьяна Савинова куратор образования, соцполитики, культуры, спорта и молодежной политики.

Дмитрий Ионин координирует экономику, цифровое развитие, туризм и занятость.

Замгубернатора Сергей Швиндт занимается вопросами строительства, транспорта, дорог, энергетики и ЖКХ.

Алексей Кузнецов курирует госимущество и охрану памятников. Азат Салихов – общественную безопасность, мировых судей, ЗАГС, архивы и управляет делами губернатора.

Сергей Никонов – дела аппарат губернатора и администраций управленческих округов.

Денис Паслер лично будет контролировать финансы, агропромышленную сферу. В том числе международные связи и противодействие коррупции.