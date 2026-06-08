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НовостиОбщество8 июня 2026 15:44

На Екатеринбург обрушатся дожди

Екатеринбуржцев ждет дождливая неделя
Маргарита РАЗУМОВА
В Екатеринбурге циклон принесет дожди

В Екатеринбурге циклон принесет дожди

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале и в Екатеринбурге ожидается прохладная и дождливая неделя. Виной всему – циклон. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин в канале «Погода в Екатеринбурге».

- Погоду в регионе будет определять очередной каспийский циклон. Он следует практически по той же траектории, что и предыдущий на прошлой неделе. Соответственно, осадки в регионе сохранятся, средние суточные температуры в целом прогнозируются близкими к климатической норме, - сказано в сообщении.

Ниже нее ожидаются температуры в середине недели. Согласно прогнозу, за неделю количество осадков достигнет 50 – 70 миллиметров. Этот показатель близок к месячной норме июня. Синоптик рассказал, что самым дождливым днем станет 10 июня.

В Екатеринбурге 9 июня ночью столбики термометра покажут + 13. Днем воздух прогреется до +19. Уже 10 июня ночью будет +13. Днем ожидается до +17 градусов.