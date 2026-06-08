Врач Мухина предупредила об опасности грязного пылесоса для здоровья семьи

Игнорирование чистки пылесоса превращает бытовой прибор из полезного помощника в источник серьезных инфекций Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Игнорирование своевременной очистки пылесоса превращает бытовой прибор из полезного помощника в источник серьезных инфекций для домочадцев. Об этом в беседе с изданием «Абзац» предупредила врач-инфекционист Марият Мухина.

Медик пояснила, что переполненный пылесборник содержит огромное количество опасных компонентов: частицы пыли, бактерии, грибки со спорами плесени, микромицеты, эпидермальных клещей, а также эндотоксины и бета-глюканы. Все эти патогены провоцируют как локальные, так и системные поражения дыхательной системы — бронхов, гортани и верхних дыхательных путей. Существует риск развития бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких, бронхитов и особых воспалений легочной ткани, известных как пылевой пневмонит.

Вот как Марият Мухина описала механизм воздействия:

- Любой патоген выделяет фитохимические и токсичные летучие соединения, которые оседают на слизистой дыхательных путей, провоцируя каскад аллергических реакций». Иногда микроорганизмы формируют так называемую биопленку, которая способна распространяться по всей квартире при включении пылесоса.

Существует и риск заболеваний кожи — контакт с аллергенами из пылесборника чреват развитием контактного или атопического дерматита.