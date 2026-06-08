На Урале чиновники приехали с подарками в приют для собак

Чиновники выгуливали собак, а также давали им лакомства. Фото: министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области

Уральские чиновники охотно принимают участие в благотворительных акциях. Так сотрудники свердловского Минприроды и студенты-волонтеры вузов приехали в приют для животных «Добрые руки», расположенный в Полевском. Здесь на сегодняшний день живут около 300 животных. Чиновники и активисты подарили заботу подопечным приюта. Об этом сообщает министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

- Сотрудники министерства передали деньги, собранные в ходе внутреннего добровольческого сбора, а студенты привезли корма, крупы и мясные продукты. Волонтеры выгуливали больше тридцати собак. Так они подарили животным редкое тепло общения, - сказано в сообщении.

Помощь питомцам уже стала системной. Ранее сотрудники свердловского Минприроды направляли гуманитарные грузы с кормами на территорию Донецкой Народной Республики. Также проводили прочие благотворительные акции, чтобы поддержать приют.