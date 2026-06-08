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НовостиОбщество8 июня 2026 13:53

В Тюменской области скончался председатель регионального Союза десантников

Боевой офицер целиком отдал себя служению стране
Евгений БУЛГАРИН
Григорий Григорьев являлся ветераном войны в Афганистане и был кавалером ордена Красной Звезды. Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Григорий Григорьев являлся ветераном войны в Афганистане и был кавалером ордена Красной Звезды. Фото: информационный центр правительства Тюменской области

8 июня информационный центр правительства Тюменской области сообщил о смерти Григория Григорьева. Ему было 67 лет. При жизни десантник возглавлял региональный Союз десантников. Григорий Григорьев являлся ветераном войны в Афганистане и был кавалером ордена Красной Звезды.

Боевой офицер целиком отдал себя служению стране, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказанию помощи ветеранам и укреплению традиций боевого товарищества, пишет ИА «Тюменская линия». Друзья и коллеги характеризовали Григорьева как человека принципиального и предельно честного. Его публичные выступления в различных СМИ, включая площадку Информационного центра регионального правительства, а также лекции в просветительском обществе «Знание» служили ярким примером патриотической позиции.

Напомним, два года назад в Свердловской области скончался Герой Росси, военный летчик Игорь Родобольский.