Приглашение на «Алые паруса» получили 23 выпускника Ямала

На «Алые паруса» пригласили 23 выпускника с Ямала Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приглашение на «Алые паруса» получили 23 лучших выпускника Ямала. Об этом сообщает «Ямал 1». Праздник, который ежегодно собирает тысячи зрителей, традиционно пройдет в Санкт-Петербурге. В ночь с 27 на 28 июня бриг «Россия» пройдет под алыми парусами по Неве.

«Алые паруса» проводят с 1968 года. Помимо петербургских выпускников приглашения на праздник приглашают ученики из разных регионов России. Почетными гостями одного из самых масштабных выпускных вечеров страны стали ямальские старшеклассники, показавшие наиболее высокие результаты в учебе.

Напомним, что в 2025 году в Екатеринбурге ЕГЭ на 100 баллов сдали 84 ученика. Среди учебных заведений лучшие результаты показали гимназия №9, №199, а также школы №1 имени Алексеева и №121. Наибольшее число стобальников среди выпускников, которые сдавали литературу и химию.