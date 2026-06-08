Гастрольный тур «Театрального поезда» в июне охватит три станции СвЖД: Тюмень, Екатеринбург и Пермь

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«Театральный поезд», который следует по маршруту Владивосток – Москва, сделает остановки на трех станциях Свердловской железной дороги. 12-13 июня состав будет находиться в Тюмени, 18-19 июня – в Екатеринбурге, 20-21 июня – в Перми. В каждом городе в эти даты пройдет двухдневный театральный фестиваль. Проект в формате большого гастрольного тура по железной дороге организован к 150-летию Союза театральных деятелей России.

На вокзалах Тюмень, Екатеринбург и Пермь-2 состоятся торжественные встречи «Театрального поезда». Вокзальные комплексы станут площадками, где пройдут спектакли, творческие коллективы выступят с вокальными и танцевальными номерами. Также будут работать выставки, посвященные театральному искусству и театральным профессиям. Вход на все мероприятия на вокзалах – свободный.

На городских площадках в эти дни пройдут спектакли, мастер-классы и творческие встречи. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте проекта «Театральный поезд».

«Театральный поезд» – всероссийский проект, организованный Министерством культуры РФ, Союзом театральных деятелей и ОАО «РЖД» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

В рамках масштабной культурно-просветительской инициативы организовано два маршрута. Поезд восточного маршрута стартовал 12 мая из Владивостока: он проедет более 14,3 тыс. км и сделает 23 остановки в городах, расположенных на БАМе и Транссибе, в Сибири и на Урале, на севере и в Центральной России. Поезд южного маршрута отправился 27 мая из Севастополя: он проедет 6,8 тыс. км и сделает 17 остановок в городах Юга и Центральной части России. 30 июня оба состава одновременно финишируют на Киевском вокзале Москвы, где состоится большой праздничный финал.

Все вагоны в поездах – тематические. Их внешний облик демонстрирует многогранность театрального искусства (музыкальный, драматический, детский театр и театр кукол, сценография, балет), а внутреннее пространство погружает в многолетнюю историю Союза театральных деятелей России.