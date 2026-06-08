На Урале пройдет более 735 демонстрационных экзаменов для студентов колледжей

Выпускники колледжей и техникумов продемонстрируют свои навыки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале стартовала основная волна государственной итоговой аттестации (ГИА) для студентов колледжей и техникумов. Она проводится в форме демонстративного экзамена. До конца июня свыше 21,5 тысячи выпускников покажут навыки по 134 профессиям. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Уточняется, что в регионе в пик пройдет более 735 экзаменов.

- Эксперты Центра опережающей профессиональной подготовки области выедут на площадки. Они оценят соблюдение порядка проведения экзаменов, соответствие оборудования установленным требованиям. Также условия для объективной оценки навыков участников, - сказано в сообщении.

На демонстрационном экзамене оценят уровень подготовки студентов в условиях, приближенных к будущей профессии. Выпускники выполняют практические задания. Результаты оценивают эксперты – сотрудники предприятий, а также организаций.

Для направлений, которым требуется техника и оборудование, экзамены проведут в мастерских и на производственных площадках. Этот формат позволит работодателям оценить уровень подготовки специалистов.