Свердловчане стали реже устанавливать самозапреты на кредиты

Спрос на самозапреты на кредиты снижается Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области стали реже устанавливать самозапреты на кредиты. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. В апреле 2026 года свердловчане установили 33 тысячи самозапретов, а в мае того же года – 24,6 тысячи. Спрос снизился на 25,7%.

– Это может свидетельствовать, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, это уже сделали. Еще одна причина снижения интереса – успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон, – отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Тенденция на снижение спроса фиксируется во всех регионах России. Больше всего он рухнул в Башкортостане – на 41,5%. На втором месте республика Татарстан – здесь число установок самозапретов на кредиты снизилось на 40,1%. На третьем месте Пермский край – на 29,5%. Меньше всего спрос снизился в Санкт-Петербурге – на 18,4%.