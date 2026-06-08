Названы даты проведения фестиваля «Одна шестая» в Екатеринбурге

В этом году темой фестиваля станет «коллектив» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейный V фестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге с 29 августа по 3 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской киностудии.

В конкурсную программу войдут 12 российских и 12 зарубежных дебютов. Отбирать фильмы будут кинокритик Егор Москвитин – игровое кино и куратор конкурса неигровых фильмов Мария Готлиб. Победителей выберут в 9 номинациях.

В прошлом году главной темой фестиваля стал искусственный интеллект. В этом – «коллектив».

– Сегодня киноиндустрия часто строится под проект. Быстро собрались, всё сняли, и разбежались. Не у дел остаётся общая память, общий опыт побед и поражений. То редкое состояние, когда люди на площадке начинают мыслить вместе. Именно такие коллективы когда-то создавали мощнейшую советскую кинематографию и уральскую школу неигрового кино, – пояснил резидент фестиваля «Одна шестая» Евгений Григорьев.

Гостей помимо показов ждут обсуждения с режиссерами, круглые столы, лекции, мастер-классы и разбор примеров устойчивых коллективов. Также на фестивале вновь проведут образовательный блок, где начинающие кинематографисты смогут получить навыки от опытных наставников.