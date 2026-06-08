В Свердловской области новые госномера начнут выдавать 10 июня

Выдача новых госномеров стартует 10 июня Фото: Рамиль Галиев. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области 10 июня начнут выдавать новые государственные номера с кодом региона «166». Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. Новые знаки придут на смену коду «196». Отмечается, что прежние номера останутся действительными и не потребуют замены.

Напомним, что в мае 2025 года стало известно, что госномера с кодом «196» заканчиваются. На тот момент их оставалось около 200 тысяч комплектов, чего должно было хватить примерно на два года.

– Данное изменение является плановой административной мерой и связано с обеспечением непрерывного процесса регистрации автотранспорта в регионе. Внешний формат номерных знаков при этом сохраняется в полном соответствии с установленными стандартами, – отметили в ведомстве.

Отметим, что знаки с новым кодом получат только впервые зарегистрированные транспортные средства. Кстати, первые госномера с кодом «196» начали выдавать в 2013 году. Помимо них в регионе существуют коды «66» и «96».