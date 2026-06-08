В Свердловской области за год бензин подорожал на 12,2%

Бензин в среднем подорожал на 11-13% за год Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области бензин подорожал в среднем на 11-13%. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на статистику Свердловскстата. Так, в апреле 2026 года стоимость одного литра бензина АИ-92 составила 62,49 рубля, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заметнее подорожание оказалось у бензина АИ-95, за год он подорожал с 60,41 до 68,11 рубля. Дизельное топливо подорожало с 71,19 до 79,2 рубля за литр.

– При этом общая инфляция в Свердловской области на 1 июня 2026 года достигла 5,39%. Получается, что бензин и дизель дорожали более чем в два раза быстрее большинства товаров и услуг, – сообщает информагентство.

Рост цен на бензин фиксируется по всей стране. В Свердловской области стоимость выросла на 2-4 рубля в зависимости от расположения заправки и марки топлива. Несмотря на это, регион занял 20-е место в рейтинге по доступности бензина среди субъектов. По данным РИА Новости, среднего дохода свердловчан хватает на 1,26 тысячи литров бензина АИ-92.