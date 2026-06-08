Врачи спасли от ампутации руку екатеринбуржца, упавшего с трехметровой высоты

С момента травмы до окончания операции прошло 4,5 часа, благодаря этому руку удалось спасти. Фото: Минздрав Свердловской области

Врачи Центральной городской клинической больницы №24 Екатеринбурга спасли руку мужчине, упавшему с трехметровой высоты. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Травматологи диагностировали у пациента ишемию правой руки – из-за посттравматического тромбоза кровоток прекратился, и возникла реальная угроза ампутации.

В больнице подтвердилось повреждение подмышечной артерии, было принято решение проводить операцию.

– На место прибыл сосудистый хирург Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Бочегов. Совместно с коллегами – бригадой врачей ЦГКБ №24 – он удалил повреждённый сегмент артерии и сформировал соединение концов артерии, полностью восстановив магистральный кровоток, – отметили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что при травме магистральных артерий на восстановление кровотока есть не более 6-8 часов, иначе начинают развиваться необратимые последствия. Медики уложились в 4,5 часа после травмы, что позволило мужчине спасти руку.