В Невьянском районе опрокинулась легковушка, погиб пассажир

Никто в салоне не был пристегнут. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Невьянском районе 20-летняя девушка на иномарке превысила скорость и улетела в кювет, погиб пассажир. Авария произошла вечером 7 июня на 7-м километре подъезда к станции Аять. По предварительным данным, девушка на Kia не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась.

– В результате ДТП 19-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм погибла на месте происшествия. Пассажир 20 лет, житель города Среднеуральск, и водитель с травмами различной степени тяжести доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу города Невьянска, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Инспекторы ДПС установили, что никто из находившихся в салоне автомобиля не был пристегнут. По показаниям спидометра, водитель в момент аварии разогналась до 140 километров в час.

Стаж вождения водителя – полтора года. За нарушение ПДД привлекалась 16 раз. От прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Сейчас решается вопрос о возбуждении на девушку уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».