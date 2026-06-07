Екатеринбург может принять чемпионаты Европы и мира по плаванью

Дворец водных видов спорта в Екатеринбурге открыли в 2023 году Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области могут пройти чемпионаты Европы и мира по плавью. Дворец водных видов спорта, что открылся в 2023 году в Екатеринбурге, отвечает всем требованиям для проведения соревнований высокого уровня. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер.

Губернатор поддержал слова Михаила Дегтярева - министра спорта России, который предложил Екатеринбургу принять международные турниры.

- Дворец уже принимал крупнейшие спортивные состязания, и в этом году на объекте пройдут соревнования Спартакиады народов России, а осенью ДВВС станет одной из площадок Международного фестиваля молодежи, - отметил Денис Паслер.

В Дворце водных видов спорта оборудованы четыре бассейна - два 50-метровых на 10 дорожек каждый, прыжковый и детский, а также три спортзала. Это крупнейшее в России сооружение по водным видам спорта.