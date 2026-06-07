На Урале байкер врезался в металлическое ограждение и попал в больницу

ДТП произошло утром 7 июня. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области 33-летний байкер врезался в металлическое ограждение и попал в больницу. ДТП произошло утром 7 июня в деревне Фирсово Туринского района. Мужчина ехал на мотоцикле «Эндуро», но не справился с управлением, въехал в ограждение моста и перевернулся.

В момент аварии мужчина был без шлема. Его доставили в Туринскую ЦРБ с травмами головы и руки.

- Автоинспекторами в отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 12.6 КоАП РФ, которая предусматривает штраф 1500 рублей за управление мотоциклом без мотошлема, - сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Также там отметили, что у мужчины не было прав на вождение мотоцикла.