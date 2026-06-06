Подросток рухнул с высоты 20 метров. Фото: МБУ «Центр защиты населения»

Подросток упал в Валегинский карьер под Нижним Тагилом. Как сообщили в МБУ «Центр защиты населения», инцидент случился, когда группа школьников прогуливалась вдоль верхней кромки карьера.

– Компания ребят гуляла на верхней кромке Валегинского карьера. В какой-то момент один из мальчиков не удержался и сорвался вниз - он пролетел около 20 метров и получил травму, – сообщили в МБУ «Центр защиты населения».

Спасатели спустились за мальчиком, и поднял наверх, после чего передали бригаде скорой помощи.

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