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НовостиОбщество6 июня 2026 6:10

Губернатор Денис Паслер поздравил уральцев с Днем русского языка

В своем обращении глава региона отметил, что русский язык – не только средство общения, но и основа национальной идентичности
Олег ГАЛИМОВ
Особые слова благодарности Денис Владимирович выразил уральским педагогам, филологам, библиотекарям и журналистам, которые ежедневно своим примером воспитывают любовь и уважение к родному слову

Особые слова благодарности Денис Владимирович выразил уральским педагогам, филологам, библиотекарям и журналистам, которые ежедневно своим примером воспитывают любовь и уважение к родному слову

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил уральцев с Днем русского языка. Обращение к жителям Среднего Урала появилось в соцсетях главы региона.

– Сегодня сохранение и укрепление статуса русского языка, поддержка массового интереса к чтению и просветительским инициативам – важная часть единой государственной политики. От этого зависит будущее образованного, культурного и сплоченного общества. Русский язык всегда будет для нас источником мудрости и вдохновения, – подчеркнул Денис Паслер.

В своем обращении глава региона отметил, что русский язык – не только средство общения, но и основа национальной идентичности.

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