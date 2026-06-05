Александру Бастрыкину доложат о потасовке с питбайкером в Нижнем Тагиле

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Глава Следкома России Александр Бастрыкин получит доклад о расследовании уголовного дела в Нижнем Тагиле. По данным СМИ, 3 июня в Нижнем Тагиле во дворе на Ленинградском проспекте произошел конфликт. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.
- Словесная перепалка произошла между местным жителем и подростком - водителем питбайка. Все вылилось в потасовку. В дальнейшем на место происшествия прибыла группа мужчин. По словам очевидцев, они подрались с местным жителем, - сказано в сообщении.
Следователи региона завели дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о расследовании и обстоятельствах.