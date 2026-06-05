Александру Бастрыкину доложат о потасовке с питбайкером в Нижнем Тагиле

Следственные органы завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следкома России Александр Бастрыкин получит доклад о расследовании уголовного дела в Нижнем Тагиле. По данным СМИ, 3 июня в Нижнем Тагиле во дворе на Ленинградском проспекте произошел конфликт. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Словесная перепалка произошла между местным жителем и подростком - водителем питбайка. Все вылилось в потасовку. В дальнейшем на место происшествия прибыла группа мужчин. По словам очевидцев, они подрались с местным жителем, - сказано в сообщении.

Следователи региона завели дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о расследовании и обстоятельствах.