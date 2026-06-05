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НовостиОбщество5 июня 2026 17:48

Александру Бастрыкину доложат о потасовке с питбайкером в Нижнем Тагиле

СКР заинтересовался потасовкой между тагильчанами
Маргарита РАЗУМОВА
Следственные органы завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство»

Следственные органы завели уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство»

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следкома России Александр Бастрыкин получит доклад о расследовании уголовного дела в Нижнем Тагиле. По данным СМИ, 3 июня в Нижнем Тагиле во дворе на Ленинградском проспекте произошел конфликт. Об этом сообщает центральный аппарат ведомства.

- Словесная перепалка произошла между местным жителем и подростком - водителем питбайка. Все вылилось в потасовку. В дальнейшем на место происшествия прибыла группа мужчин. По словам очевидцев, они подрались с местным жителем, - сказано в сообщении.

Следователи региона завели дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского ведомства Богдану Францишко доложить о расследовании и обстоятельствах.