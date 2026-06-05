В Каменске – Уральском почти неделю ищут мужчину

Уралец пропал еще 31 мая. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Каменске – Уральском полицейские и волонтеры развернули поиски 56-летнего Владимира Бабикова. Местонахождение свердловчанина не удается установить с 31 мая. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Особые приметы пропавшего мужчины: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение. У него темно-русые волосы с проседью, он сероглазый.

На момент пропажи Владимир Бабиков был одет в зеленую олимпийку, красную футболку, серые джинсы. На нем была кепка серого цвета. Также сообщается, что в черных ботинках.

Если вам известно что-либо о местонахождении уральца обратитесь к инфоргу поисков: Михаил 89021504181.