На Урале дело экс-главы азербайджанской диаспоры поступило в суд

Видади Мустафаев предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева поступило в суд. Данные об этом содержатся в картотеке Ленинского райсуда.

Предпринимателю вменяют три эпизода мошенничества в крупном и особо крупном размере – часть 3 и часть 4 статьи 159 УК РФ.

Напомним, что ранее Видади Мустафаева обвиняли лишь по одному мошенническому эпизоду в особо крупном размере. Он был связан с тем, что знакомый продал Видади Мустафаеву иномарку Porsche Cayenne. Однако мужчина утверждал, что предприниматель не выплатил ему деньги за авто. Однако сам же Мустафаев считает, что его оговорили.

Суд отправил 3 декабря 2025 года Видади Мустафаева в СИЗО.

Сам же Видади Мустафаев стал главой азербайджанской диаспоры в августе 2025 года. Это произошло после ареста его предшественника – Шахина Шыхлински.