Почти полторы тысячи студентов будут работать проводниками уральских поездов дальнего следования этим летом

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В период летних пассажирских перевозок 2026 года Уральский филиал Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») планирует привлечь для работы проводниками почти 1,5 тыс. студентов и представителей молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды». Из них более 1 тыс. человек будут обслуживать поезда, курсирующие со станций Свердловской железной дороги (Екатеринбург и Тюмень) в направлении городов черноморского побережья и курортов Северного Кавказа. Еще более 300 человек – поезда, отправляющиеся со станций ЮУЖД.

Для трудоустройства все студенты проходят медицинскую комиссию и обучение по профессии «Проводник пассажирского вагона». В процессе подготовки юноши и девушки получают навыки клиентоориентированного обслуживания пассажиров, осваивают приемы безупречного сервиса, узнают о видах и качестве услуг, предоставляемых пассажирам в поездах дальнего следования.

Со студентами компания заключает срочные трудовые договоры. Кураторами молодежи становятся опытные наставники из числа штатных сотрудников: начальники поездов и проводники. После практики отличившихся в труде ребят пригласят для дальнейшей работы в компании на постоянной основе.

Холдинг «РЖД» активно сотрудничает с высшими и средними профессиональными учебными заведениями и привлекает студентов для работы летом в подразделениях компании. Всего в этом году ряды проводников поездов дальнего следования пополнят более 9 тыс. студотрядовцев.