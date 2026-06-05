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НовостиПроисшествия5 июня 2026 11:27

В Екатеринбурге вынужденно приземлился самолет рейса Пермь – Анталья

В Екатеринбурге вынужденно приземлился самолет «Уральских авиалиний»
Екатерина ГАПОН
Рейс Пермь - Анталья сел в Екатеринбурге из-за индикации неисправности

Рейс Пермь - Анталья сел в Екатеринбурге из-за индикации неисправности

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вынужденно приземлился самолет «Уральских авиалиний». Воздушное судно летело из Перми в Анталью. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе авиакомпании, причиной стала индикация о возможной неисправности, которая не позволяла выполнить полет безопасно. Чтобы ее устранить, самолет приземлился в Екатеринбурге.

– Пассажиры (220 человек) по согласованию с миграционной службой были размещены в терминале аэропорта, на время ожидания вылета обеспечены всеми необходимыми услугами, – отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ожидающим вылета пассажирам предоставлено горячее питание и напитки.

Напомним, что в конце апреля в аэропорту Кольцово задержали 23 рейса. Время задержки варьировалось от 1 до 5 часов. Причиной стали введенные ограничения на выпуск и прием самолетов из-за объявления в региона режима беспилотной опасности.