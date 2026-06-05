В поселке Встреча больше не будет встреч

В Свердловской области с карт исчезнет поселок Встреча Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области упразднят поселок Встреча. Соответствующий законопроект вынесли на рассмотрение в Законодательное собрание региона. Поселок расположен в 17 километрах к юго-востоку от Нижней Салды.

– Был проведен осмотр территории населенного пункта, который показал, что на территории поселка Встреча площадью 21,69 га не имеется постоянно проживающего населения, жилых домов, объектов торговли, объектов производственной, инженерно-технической и социальной инфраструктур, – говорится в тексте пояснительной записки.

Так как проживающего населения в поселке нет, опрос их мнения не проводился, а на интересы граждан, проживающих в муниципальном округе Нижняя Салда, упразднение поселка не влияет.

Напомним, что ранее с карты Свердловской области исчез поселок Каквинские Печи. Он располагался в 23 километрах от Карпинска. Поселок упразднили по причине того, что он потерял признаки населенного пункта и в течение многих лет там никто не проживал.