Ивдельчанка накопила 700 тысяч рублей долга по алиментам и попала под суд

Ивдельчанку приговорили к 9 месяцам принудительных работ за неуплату алиментов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Ивделя осудили за неуплату алиментов своему ребенку. Установлено, что 39-летнюю женщину в 2022 году обязали выплачивать средства на содержания ребенка. Размер алиментов составил 1/6 от ежемесячного дохода.

– Зная об этой обязанности, осужденная мер к исполнению решений суда не принимала – официально не трудоустроилась, иной добровольной материальной помощи длительный период времени не оказывала, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В мае 2025 женщину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание ребенка в течение двух месяцев». Ей назначили 20 часов обязательных работ.

Однако выводов женщина не сделала и накопила в общей сложности долг более 700 тысяч рублей.

Ее признали виновной в совершении преступления по части 1 статьи 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание ребенка». Ивдельский городской суд приговорил женщину к 9 месяцам принудительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.